Четверг, 23 Февраля 2017 15:26

АрмИнфо. Ереван. Beeline объявляет о старте пилотного проекта - внедрения онлайн очередей в офисах компании.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, проект запущен в ереванских офисах Beeline на улице Комитаса 26 и улице Абовяна 21, а также в Гюмри - в офисе компании по адресу ул. Горького 65.

Согласно источнику, с помощью мобильного приложения Earlyone абоненты компании могут на телефоне заранее выбрать удобное время обслуживания, зарегистрироваться, а затем, без очереди, получить весь спектр услуг обслуживания в офисах Beeline.

<Быть абонентом Beeline - просто и удобно, и мы стремимся, чтобы нашим абонентам было удобно во всем, вплоть до планирования своего времени. Мобильное приложение Earlyone поможет это сделать, так как позволяет заранее выбрать удобное клиенту время посещения офиса, помогает избежать очередей и еще раз почувствовать заботу Beeline о своих клиентах>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Для регистрации в системе онлайн-очереди абоненту нужно скачать приложение Earlyone, нажать на иконку Beeline в меню приложения, а затем выбрать ближайший офис компании, удобное время и дату. После регистрации клиенту будет предоставлен электронный чек с номером, который он должен ввести на терминале электронной очереди в офисе и нажать на кнопку <Зарегистрированным онлайн>. После ввода номера электронного чека терминал выдаст абоненту приоритетный чек электронной очереди.

Получить дополнительную информацию о системе он-лайн очередей в офисах Beeline можно в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook и по бесплатному номеру 0611.

Отметим, что приложение Earlyone является разработкой компании Limetech. Команда разработчиков приложения Earlyone заняла второе место на организованном <ВымпелКом>- ом международном конкурсе Eurasia Mobile Challenge в Ереване и будет представлять Армению на GSMA Mobile World Congress в Барселоне. Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".