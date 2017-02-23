Четверг, 23 Февраля 2017 13:59

АрмИнфо. Пресс-секретарь второго президента Армении Виктор Согомонян опроверг муссируемую в СМИ информацию о том, что Роберт Кочарян намерен встретиться с экс-премьером Овиком Абрамяном и экс- министром обороны и лидером блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейраном Оганяном в Москве. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо.

"Это откровенная ложь", - заявил он. При этом Согомонян заметил, что возможен визит Кочаряна в Москву. "Раз в месяц или полтора он по делам бывает в Москве", - отметил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что в ближайшие дни Кочарян выступит со своими оценками и комментариями в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами, а также текущими внутриполитическими и внешнеполитическими процессами.

Ранее армянские СМИ сообщали, что Кочарян в середине марта намерен провести встречу с Абрамяном и Оганяном в Москве, в ходе которой будут обсуждаться два вопроса: как напрячь поствыборную ситуацию и вовлечь лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна в поле совместных действий.