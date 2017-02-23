Четверг, 23 Февраля 2017 13:58

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) с целью экономии времени своих клиентов и повышения качества сервиса предоставляет возможность получaть потребительские кредиты быстрее - на карты моментальной выдачи MasterCard Instant issue. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, кредиты на потребительские цели до 8-кратного размера от зарплаты и до 4 млн драмов отныне будут предоставляться на действующие карты клиентов или на новые карты MasterCard Instant issue.

Согласно источнику, после утверждения кредитной заявки, сразу на этапе подписания кредитного договора, уже утвержденный кредит выдается на специальные карты моментальной выдачи. Повторного посещения Банка для получения суммы кредита (после подписания кредитного договора) не требуется, поскольку клиент уже будет иметь специальную карту платежной системы MasterCard, на которую и будет выдан кредит. Клиент может использовать свои кредитные средства по удобному для себя методу: снять деньги наличными, осуществить безналичные платежи и т.д.

Карта выдается в течение нескольких минут и по льготным условиям:

выпуск карты - бесплатно; плата за годовое обслуживание карты

устанавливается по выбору клиента - либо ежемесячно 590 драмов либо

раз в год 5900 драмов; обналичивание денежных средств в банкоматах

Банка ВТБ (Армения) и в банкоматах Банка ACBA- Credit Agricole по нулевой комиссии; максимальная сумма ежедневных операций по обналичиванию - 5 млн драмов.

С подробной информацией об условиях и тарифах предоставления потребительских кредитов можно ознакомиться в филиалах Банка ВТБ (Армения), по ссылке http://ru.vtb.am/retail/credits/gold/#withoutPledge или позвонив в Единую информационную службу Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2017г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 78.01 млрд драмов. В общем кредитном портфеле банка доля розницы превышает 47%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) достигает на рынке 11%.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство на пластиковом рынке не только по числу активных карт (как общему, так и отдельно по Visa и MasterCard), но и по объему транзакций как общему, так и банкоматному. Так, на 1 октября 2016 года у банка насчитывается около 518 тыс. карт, из коих почти 79% или 408 тыс. шт. - это Visa. В годовом разрезе банк нарастил общее число карт на 12,1%, за счет роста в 4,5 раз число MasterCard, при спаде на 4,5% числа Visa. Объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) за 9 месяцев 2016 года составил порядка 160 млрд драмов (с годовым ростом на 11,5%), из коих почти 147 млрд драмов - это банкоматные транзакции (с годовым ростом на 9,1%). На 1октября 2016г у банка насчитывалось 346 собственных POS-терминалов и 156 банкоматов. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro, MasterCard Standard и MasterCard Gold. Наряду с этим банк также обслуживает локальные карты ArCa. Банк имеет собственный процессинг. Банк ВТБ (Армения) является полноправным членом международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.