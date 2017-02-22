Среда, 22 Февраля 2017 18:17

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов принял членов Палаты депутатов Многонационального Законодательного собрания Боливии Алисию Канки, Нелли Ленс Россо, Марио Мита, прибывших для участия с наблюдательной миссией на конституционном референдуме в Арцахе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе парламента, вице-спикер высоко оценил развитие отношений между двумя государствами и роль парламентариев в данном вопросе. В этом контексте Шармазанов выразил уверенность в том, что эти отношения вскоре еще более углубятся и вступят в новую фазу развития.

Он подчеркнул важность визита боливийских парламентариев во время конституционного референдум в Арцах с наблюдательной миссией, отметив, что это еще раз свидетельствует о приверженности Многонационального Законодательного собрания Боливии свободе, демократии и защите прав человека."Как и любой народ, народ Арцаха имеет право на самоопределение", - подчеркнул вице-спикер. Шармазанов также поблагодарил парламент Боливии за признание Геноцида армян. Он обратился к скоординированной работе делегаций обеих стран на межпарламентских площадках и подчеркнул необходимость поддержки друг друга в вопросах, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь парламентарии Боливии, отметили пройденный их страной путь к свободе и самоопределению, подчеркнули, что прекрасно понимают справедливую борьбу народа Арцаха. "Наши сердца с Арцахом и армянским народом. Для нас было честью принять участие в референдуме по Конституции Арцаха, ставшем праздником для арцахцев. Для развития страны важно, чтобы именно народ определял свою судьбу", - отметила Нелли Ленс Россо.

Отметим, что делегация Палаты депутатов Многонационального Законодательного собрания Боливии посетила мемориал памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", где парламентарии возложили цветы и почтили минутой молчания память Святых мучеников. Гости побывали в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами и фотографиями, свидетельствующими о злодеянии века.