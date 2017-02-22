Среда, 22 Февраля 2017 17:38

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

23 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 жилые дома 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 25, 27, 46, 48 на ул. Галшоян, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10, 46, 48, 50 на ул. Микоян, школа N 159, детский сад N 268 и прилегающие общественные абоненты в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 3/2, 5/1 на ул. Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на ул. Туманяна, 18, 20, 24, 28, 30, 32 на ул. Теряна и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-11:00 частично села Айнтап, Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Верин Двин;

11:00-16:00 частично села Каначут, Дехдзут, Айгестан;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-16:00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникском марзе:

09:30-12:30 квартал школы N1 в Неркин Геташене;

13:00-15:00 квартал "Гонджек" в Неркин Геташене;

в Тавушском марзе:

11:00-15:00 частично село Агардзин.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.