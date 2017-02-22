Среда, 22 Февраля 2017 17:38

АрмИнфо.Глава МИД России Серегей Лавров считает, что нынешнему формату сопредседателей МГ ОБСЕ по карабахскому конфликту альтернативы нет. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

"Если мы действительно привержены принципиальным договоренностям о необходимости искать общеприемлемое решение, то, по моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует", - заявил он. Министр заметил, что в пользу этого формата неоднократно высказывались руководители Армении и Азербайджана в тех документах, под которыми стоит их подписи или которые они принимали. Он также заявил, что сопредседатели не бездействуют. "Я не могу так квалифицировать то, что сейчас происходит в рамках этой тройки", - отметил министр. При этом он заметил, что посредники неоднократно в своих трехсторонних документах высказывались за ускорение и активизацию переговорного процесса. Он напомнил, что последний такой документ был принят на полях мюнхенской конференции по безопасности, в котором четко подчеркнута недопустимость применения силы для урегулирования тех или иных ситуаций, включая карабахский конфликт, недопустимость воинственной риторики и необходимость полной реализации Венских и Петербургских договоренностей. " Эти документы абсолютно не двусмысленно говорят о необходимости работать в этом формате и в русле тех принципов, которые были сторонами при поддержке сопредседателей согласованы", - заключил Лавров.