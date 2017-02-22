﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Среда, 22 Февраля 2017 17:38

Нана Мартиросян

Сергей Лавров: Нынешнему формату сопредседателей МГ ОБСЕ по карабахскому конфликту альтернативы нет

Сергей Лавров: Нынешнему формату сопредседателей МГ ОБСЕ по карабахскому конфликту альтернативы нет

АрмИнфо.Глава МИД России Серегей Лавров считает, что нынешнему формату сопредседателей МГ ОБСЕ по карабахскому конфликту альтернативы нет. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

"Если мы действительно привержены принципиальным договоренностям о необходимости искать общеприемлемое решение, то, по моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует", - заявил он. Министр заметил, что в пользу этого формата неоднократно высказывались руководители Армении и Азербайджана в тех документах, под которыми стоит их подписи или которые они принимали.  Он также заявил, что сопредседатели не бездействуют. "Я не могу так квалифицировать то, что сейчас происходит в рамках этой тройки", - отметил министр. При этом он заметил, что посредники неоднократно в своих трехсторонних документах высказывались за ускорение и активизацию переговорного процесса.  Он напомнил, что последний такой документ был принят на полях мюнхенской конференции по безопасности, в котором четко подчеркнута недопустимость применения силы для урегулирования тех или иных ситуаций, включая карабахский конфликт, недопустимость воинственной риторики и необходимость полной реализации  Венских и Петербургских договоренностей. " Эти документы абсолютно не двусмысленно говорят о необходимости работать в этом формате и в русле тех принципов, которые были сторонами при поддержке сопредседателей согласованы", - заключил Лавров.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
4379
 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням