Среда, 22 Февраля 2017 17:37

АрмИнфо.Москва готова вместе с французскими и американскими коллегами партнерами продвигать шаги, которые позволят создать оптимальные условия для проведения конструктивных переговоров по карабахскому урегулированию. Об этом 22 февраля на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, как будут посредники воплощать в жизнь венские и петербургские договоренности, отвергаемые Азербайджаном.

"У сопредседателей нет иного инструмента кроме политико-дипломатических средств. Мы готовы вместе c нашими французскими и американскими партнерами активно продвигать такие шаги, которые позволят создать оптимальные условия для проведения конструктивных переговоров, которые разрядили бы явно не самую лучшую эмоциональную атмосферу, которая царит вокруг нагорно-карабахского урегулирования. И шаги, которые позволили бы за столом переговоров конкретно рассматривать те предложения об урегулировании конфликта, которые продвигала российская сторона и активно поддерживаются французским и американским сопредседательством" , - подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Армении Эдвард Налбандян заметил, что Баку нарушает договоренности, достигнутые в Вене, Санкт-Петербурге, Астрахани. "Не только Астрахани, были две встречи в Сочи и подписывались заявления о создании, в том числе механизмов по расследованию инцидентов. Нам и международному сообществу не привыкать, но альтернативы нет. Мы будем совместно с сопредседателями продолжать усилия, направленные на минное урегулирование конфликта и в первую очередь на создание условий для продолжения переговорного процесса", - заявил министр.

По его словам, Армения всегда выполняла договоренности, в том числе

астраханские, касающиеся передачи пленных и тел погибших. "Недавно

вернули тело азербайджанского диверсанта, который убил на территории

Армении троих военнослужащих", - отметил он, заметив, что после того,

как тело вернули, специальным указом президента Азербайджана диверсант был объявлен национальным героем. "Формулировка интересная: за успешное выполнение задания. То есть, дали задание осуществить диверсию и при этом назвали героем", - заметил министр, отметив, что азербайджанская сторона требовала возвращения тела диверсанта, как гуманитарного жеста с армянской стороны. "Странно слышать о гуманизме от Азербайджана", - подчеркнул Налбандян, напомнив про пытки заблудившегося армянского пастуха Манвела Сарибекяна и обстоятельство со сбитым вертолетом. "В течение многих дней азербайджанцы держали под огнем район падения, чтобы не допустить эвакуацию может быть еще живых людей", - заметил он.

Напомним, что 20 июня в Санкт-Петербурге при посредничестве российского президента Владимира Путина состоялась встреча глав Армении и Азербайджана. По ее итогам стороны выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, отмечается, что президенты Азербайджана и Армении подтвердили достигнутые на последнем армяно­азербайджанском саммите в Вене 16 мая с. г. договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, а также внедрить механизмы расследования инцидентов. Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что механизмы расследования на данном этапе урегулирования неактуальны и вопрос может быть расследован после "вывода армянских войск из НКР". Кроме этого он также подчеркнул, что офис представителя действующего председателя ОБСЕ может быть расширен до 12-13 человек и не более.