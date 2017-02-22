Среда, 22 Февраля 2017 17:32

АрмИнфо. Постпред Армении в ООН Зограб Мнацаканян, выступая во время открытых обсуждений в Совбезе ООН на тему <Обеспечение международного мира и безопасности. Конфликты в Европе>, в частности, заявил, что карабахский конфликт является вопросом борьбы за права и свободы человека, за стремление к независимости, которая возникла по причине перманентных давлений и дискриминации.

<На справедливое требование карабахского народа о независимости Азербайджан ответил погромами в Кировабаде, Сумгаите и Баку. Это была борьба армян за выживание в ответ на варварскую политику истребления, проводимую Баку. Это борьба не на жизнь, а на смерть за независимость>,- заявил постпред. Касаясь инициированной Азербайджаном апрельской войны в зоне карабахского конфликта, Мнацаканян заявил, что о варварствах азербайджанских военнослужащих Совбез ООН был проинформирован. Он подчеркнул, что международное сообщество должно отрицать всякую возможность военного решения конфликтов.

Зограбян также подчеркнул необходимость реализации Венских и Петербургских договоренностей по внедрению механизмов доверия в зоне конфликта для продвижения переговорного процесса.