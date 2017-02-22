Среда, 22 Февраля 2017 17:30

АрмИнфо. Глава фракции "Наследие" Заруи Постанджян внесла в Национальное Собрание Армении законопроект <О непризнании и осуждении незаконных положений антиармянских Московских и Карских договоров от 16 марта и 13 октября 1921 года>.

Как следует из законопроекта, Республика Армения осуждает и не признает подписанный 16 марта 1921 года в Москве между правительством Великого национального собрания Турции и правительством РСФСР российско-турецкий договор о <дружбе и братстве>, в частности, незаконные положения относительно армянской государственности.

Республика Армения осуждает и не признает статьи, ратифицирующие насильственный захват армянских земель по договору, подписанному 13 октября того же года - договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской советскими социалистическими республиками, с одной стороны, и Турцией - другой, подписан при участии РСФСР .

Помимо этого, Республика Армения, как говорится в законопроекте, не признает и осуждает ратификацию договоров между кемалистским правительством Турции и РСФСР от 16 марта 1922 года и правительством АССР 20 марта 1922 года. Вместе с тем, Республика Армения подтверждает свое право на восстановление Армянской государственности на исторических землях, захваченных Азербайджаном и Турцией.

"Положения Севрского мирного договора относительно исторических земель армян, а также принятое президентом США Вудро Вильсоном от 22 ноября 1920 года решение Республика Армения признает законными и предпринимает шаги по воплощению их в жизнь. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования", - заключает законопроект.

Напомним, что по Московскому договору, РСФСР признавала Турцию в границах, провозглашённых <Национальным Турецким Пактом> в соответствии с положениями Мудросского перемирия. Договор подвёл международно-правовой итог разделу заявленной территории Республики Армения между Азербайджанской ССР и Турцией. Принятый без участия Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР, установил северо-восточную границу Турции c этими странами, закрепив территориальные приобретения Турции по Александропольскому (Гюмрскому) договору, за исключением города Александрополя и восточной части бывшего Александропольского уезда Эриванской губернии, которые Турция обязалась передать Армянской ССР, северной части Батумской области, которую Турция обязалась передать Грузинской ССР, и территории бывших Нахичеванского и Шарур- Даралагёзского уездов Эриванской губернии, которые Турция обязалась передать под протекторат Азербайджанской ССР. Согласно договору, в составе Турции остались южная часть Батумской области (Артвинский округ), бывшая Карсская область, бывший Сурмалинский уезд и западная часть бывшего Александропольского уезда Эриванской губернии. Последовавшее в октябре 1921 года заключение идентичного Московскому Карсского договора между кемалистами, с одной стороны, и закавказскими ССР, вошедшими в 1922 году в состав ЗСФСР и в её составе - в СССР, с другой, - завершило юридическое оформление межгосударственных границ, существующих и в настоящее время.