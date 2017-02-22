Среда, 22 Февраля 2017 16:34

АрмИнфо. "Для обеспечения защиты прав человека в НКР мы должны развивать наши возможности путем расширения международных связей и интеграции в международное сообщество", - заявил уполномоченный по правам человека Республики Арцах Рубен Меликян, выступая в Брюсселе.

В ходе встреч с местными экспертами в сфере прав человека, УПЧ НКР представил отчет о действиях азербайджанских ВС в ходе апрельских военных столкновений. Обобщая устрашающую картину, Меликян отметил, что в ходе азербайджанской агрессии 90% плененных мирных граждан и армянских военнослужащих были расчленены, подвергнуты пыткам или убиты. Арцахский Омбудсмен призвал мировое сообщество расследовать и осудить подобные преступления.

Меж тем, как заверил Меликян, права плененных армянскими ВС азербайджанских военнослужащих должным образом защищаются. "По вопросу недопущения вендетты в Нагорном Карабахе есть консенсус - "наша сила в наших подходах>, - заявил он.