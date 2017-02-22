Среда, 22 Февраля 2017 16:32

АрмИнфо. Блок Оганян-Раффи-Осканян является единственной политической силой, которая не подконтрольна кому-либо и действует самостоятельно, исходя из собственной идеологии и во благо народа. Такое мнение в интервью радио <Свобода> выразил лидер блока, экс-министр обороны Сейран Оганян. Именно поэтому, заверил Оганян, в настоящее время проводится крупномасштабная контрагитация против блока.

Отметим, что в состав блока входят партии <Единение> экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна и <Наследие> также экс-министра ИД Раффи Ованнисяна.