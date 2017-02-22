Среда, 22 Февраля 2017 16:25

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян посетит с официальным визитом Москву в рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления дипотношений между РФ и Арменией. Об этом на совместной пресс- конференции со своим армянским коллегой заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он заметил, что армяно-российские отношения динамично развиваются. В этом контексте министр отметил, что визит премьер-министра Карена Карапетяна придал новый импульс двустороннему сотрудничеству. "Готовим очередную встречу президентов России и Армении", - отметил Лавров.

В свою очередь глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что в настоящее время идет подготовка официального визита в Саргсяна в Россию.