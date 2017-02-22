Среда, 22 Февраля 2017 14:37

АрмИнфо.Предстоящие парламентские выборы в Армении должны пройти по новым правилам игры, поскольку роль законодательного органа впредь будет слишком большой. Об этом 22 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил глава Армянского

института международных отношений и безопасности (AIISA) и кандидат в депутаты от "Свободных Демократов" Степан Сафарян.

Он считает, что партией, которую он представляет, удалось сформировать такую команду, которая может привести к изменениям в стране. При этом, Сафарян заверил, что впредь логика избирательных процессов изменилась, и прошли времена, когда можно было консолидироваться против власти без учета других нюансов. "Опыт показывал, что подобные союзы подвергаются идеологическому расколу",

- отметил политолог.

По его словам, ни одна из участвующих в избирательной кампании сил не уверена в том, что преодолеет 5% барьер, в том числе и правящая Республиканская партия Армении. "Власти понимают это, и именно по этой причине начались активные действия, направленные на привлечение избирателей", - подчеркнул он, добавив, что не считает опасными ресурсы власти.

Напомним, что парламентские выборы в Армении запланированы на 2 апреля. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления. Для участия в выборах зарегистрировалось 9 политических единиц: четыре партии, три блока и два совместных пропорциональных списка. Для осуществления наблюдательской миссии приглашены четыре международные организации - Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ