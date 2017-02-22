Среда, 22 Февраля 2017 14:35

АрмИнфо.К инициативе "Гражданин-наблюдатель" для осуществления соответствующий миссии присоединилось 2700 человек, из них 250 армяне диаспоры и 150 Грузии. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил член инициативы Армен Геворкян.

Он сообщил, что ожидается участие 3500 наблюдателей в миссии на 1750 избирательных участках "В Армении более 2 тысяч избирательных участков, мы будет осуществлять контроль в большинстве из них ", - подчеркнул Геворкян. При этом активист заметил, что у будущих наблюдателей возникают сложности из-за непонятной ситуации, связанной с днем выборов. "Мы затрудняемся решать вопросы, связанные с организацией трейнингов, а наблюдатели из Диаспоры не знают, когда покупать авиабилеты, поскольку возможно день выборов будет перенесен", - отметил он, добавив, что подобные проблемы являются результатом несерьезного отношения к выборам со стороны властей.

В свою очередь представитель организации "ImpactHub Yerevan" Ваге Кеушгуерян заявил, что для инициативы не важно, какая политическая сила победит на выборах, поскольку приоритетным является справедливое проведение избирательных процессов. "Мы будем следить за тем, чтобы ни один голос не пропал и чтобы осознанный выбор гражданина не был искажен", - подчеркнул он.

Представитель "RepatArmenia Foundation" Вардан Марашлян отметил, что участие представителей Диаспоры в процессе наблюдения за выборами является новой культурой, с которой многие не знакомы. "28 февраля мы проведем форум в Москве, чтобы осведомить армян России об инициативе и в случае желание включить в нее", - подчеркнул он.

Отметим, что к инициативе "Гражданин наблюдатель" также присоединились известный американский рок- музыкант армянского

происхождения, солитс SOAD Серж Танкян, актриса Арсине Ханджян, кинорежиссер Атом Эгоян, которые также инициировали сбор подписей на сайте Change.org под петицией <Справедливость в Армении>. Они призвали власти Армении провести реформы в области правосудия и прав человека. Инициаторы петиции призывают власти Армении обеспечить прозрачность и легитимность предстоящих в апреле парламентских выборов.

Власти же для осуществления наблюдательской миссии пригласили четыре международные организации - Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ. Накануне начала деятельность долгосрочная наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ. Уже прибыли 14 экспертов группы и 28 наблюдателя, кроме этого для осуществления миссии в день выборов к ним присоединится еще 250 наблюдателей.

Выборы планируется провести 2 апреля, но не исключено, что эта дата изменится.