Среда, 22 Февраля 2017 13:10

АрмИнфо.Взаимодействие Еревана с НАТО никогда не было и не будет направлено против интересов стратегического союзничества с Россией, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян в интервью РИА Новости.

"Наши отношения с НАТО всегда выстраивались в совершенно открытом ключе для наших стран-союзников, партнеров. Мы никогда не делали из этого никаких секретов, и никогда такое взаимодействие не могло быть и не будет направлено против интересов нашего стратегического союзничества с Россией", - сказал министр. Он напомнил, что НАТО реализует ряд миротворческих операций, санкционированных ООН. "Для Армении очень важно и полезно иметь знания и опыт участия в таких многонациональных миротворческих операциях. Это помогает нам формировать, с одной стороны, свои собственные миротворческие способности, иметь контингент, прошедший боевое дежурство в разных реальных условиях, и при этом формировать более полную картину и понимание системы международного миротворчества, в том числе с учетом существующих в нашем регионе конфликтов", - пояснил Саркисян. Он добавил, что индивидуальная программа партнерства Армении и НАТО "нацелена в первую очередь на развитие систем демократического контроля над вооруженными силами, укрепление той составляющей, которая базируется на парламентских формах правления, как во многих странах-членах НАТО". "Мы реализуем целый ряд проектов, которые содействуют укреплению наших вооруженных сил, и убежден, что интересам наших союзников это никак не претит", - заключил глава минобороны. Сотрудничество между Арменией и НАТО в настоящее время строится в соответствии с Планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan - IPAP) Армения-НАТО, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в IPAP предполагает проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. Армения также участвует в миротворческих миссиях Альянса в Косово и в Афганистане.