Среда, 22 Февраля 2017 13:08

АрмИнфо. Министр обороны Армении Виген Саркисян считает, что 102-я российская военная база в Гюмри является важной составляющей безопасности страны.

В интервью РИА Новости министр напомнил, что именно Армения была инициатором продления договора о пребывании военной базы на ее территории. "Я думаю, это одно из знаковых явлений в военно-политической сфере нашего сотрудничества, и мы считаем, что база является важным фактором сдерживания. Мы считаем ее присутствие в Армении очень важной составляющей системы безопасности нашей страны", - сказал министр.

Он подчеркнул, что после продления договора база отвечает не только за вопросы безопасности "на периметре внешней границы бывшего СССР", как это было изначально, но и за вопросы безопасности Армении в целом.При этом, по его словам, на данный момент вопрос увеличения численности ее состава не стоит. "Что касается увеличения численности состава базы и типов вооружений, которыми она обладает, - это вопрос тактики. Такие вопросы в случае необходимости решаются за считанные часы. Слава Богу, все силы и средства для этого есть. Увеличение состава никогда не может являться самоцелью. Оно должно отвечать на конкретный вызов в конкретной ситуации", - сказал министр.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.