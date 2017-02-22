Среда, 22 Февраля 2017 12:39

АрмИнфо. В ближайшее Армения сможет заявить о завершении переговоров по новому комплексному правовому документу с ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью Deutsche Welle.

"Переговоры идут достаточно успешно, и мы приблизились к завершающему этапу. Полагаю, что в ближайшее время мы сможем заявить о завершении переговоров. Естественно, после этого предстоит еще несколько этапов - согласование, с учетом того, что ЕС - это 28 стран, затем парафирование, подписание. Не думаю, что это долгий, но все-таки определенной продолжительности процесс", - заявил министр. Как считает Налбандян, это соглашение отразит высокий уровень и широкий объем отношений, которые Армения сегодня имеет с Европейским союзом, и те перспективы, те возможности, которые обе стороны имеют в виду в плане будущего партнерства в самых различных областях, по всем возможным направлениям. "Мы очень заинтересованы в этом и чувствуем такую же заинтересованность со стороны ЕС", - отметил он.

Говоря о том, ведет ли Ереван с российскими властями консультации по поводу этого соглашения, дипломат подчеркнул, что армянская дипломатия в переговорах с ЕС и с другими партнерами руководствуется принципами транспарентности. "Мы не ведем переговоры за спиной кого бы то ни было. Наш президент и я, как министр иностранных дел, неоднократно давали интервью, публично говорили на пресс­конференциях о готовящимся соглашении с Европейским союзом. Так что ничего такого, о чем мы не говорили бы открыто, нет", - заявил он, добавив, что в союзнических отношениях с Российской Федерацией армянская сторона не предпринимала ничего такого, что могло бы противоречить развитию двусторонних отношений. "Поэтому, вряд ли могли или могут быть какие-либо возражения", - заявил Налбандян.

Тем не менее, как напомнил интервьюер, предыдущее соглашение об Ассоциации с ЕС Армении не удалось подписать, и это совпало с визитом Президента Армении в Россию. "Это не совсем так. Мы вели переговоры и практически находились на завершающем этапе по ассоциированному сотрудничеству с ЕС. Одновременно мы всегда заявляли, что Армения хотела быть в Таможенном союзе, который впоследствии был трансформирован в Евразийский экономический союз. Однако, были не то что возражения, а нам объясняли, что это трудно осуществить, поскольку у нас нет общих границ. Впоследствии была создана соответствующая рабочая группа экспертов, которые изучили эту ситуацию и пришли к выводу, что участие Армении в Таможенном и создаваемом Евразийском союзе возможно", - пояснил глава МИД. По его словам, он не слышал о возражениях Москвы против евроассоциации.

Тема сотрудничества с ЕС не останется в стороне также 21-го февраля в ходе официального визита Эдварда Налбандяна в Москву. Как заметил дипломат, этот визит будет официальным и отразит ту глубину отношений, которая существует между двумя союзниками. "Естественно, наши переговоры, будут касаться широкого круга вопросов двусторонней повестки. Я думаю, что этот визит даст нам возможность еще один раз сверить наши подходы, взаимодействие на международных площадках", - отметил глава армянского МИД.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос - собирается ли глава внешнеполитического ведомства Армении согласовывать те документы, которые собирается подписывать с ЕС, Налбандян отметил: "Вы с очень странной подоплекой ставите вопрос, якобы, мы должны у кого-то получить какое-то разрешение. Это, по-моему, не совсем корректный вопрос. Я Вам объяснил, что в наших отношениях и с Россией, и со всеми другими партнерами мы выступаем за тесные, насколько возможно прочные отношения. Что касается Евросоюза, то еще во время вильнюсского саммита мы с госпожой Эштон обменивались соответствующими письмами, потом было сделано совместное заявление с Евросоюзом, и, когда мы вместе с Могерини давали старт переговорам по новому соглашению между ЕС и Арменией, мы четко заявили, что обе стороны намерены развивать отношения, идти насколько возможно далеко в нашем сотрудничестве, принимая во внимание обязательства Армении в других международных интеграционных процессах. Так что здесь все ясно".