АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) запустил современный и безопасный сервис интернет-покупок для своих держателей карт Visa. Начиная с 22.02.17 интернет- покупки держателей карт Visa Банка ВТБ (Армения) будут оснащены высокой степенью защиты благодаря технологии 3D Secure.
Технология 3D Secure позволяет авторизовать держателя карты в момент оплаты в интернете посредством ввода клиентoм одноразового пароля, полученного от Банка по СМС-сообщению в момент осуществления покупки.
Использование технологии 3D Secure дает держателям карт следующие преимущества:
Для осуществления онлайн-платежа с использованием технологий 3D Secure необходимо совершать покупки в онлайн-магазинах, поддерживающих данный сервис, в обратном случае платеж выполнится без ввода одноразового пароля. Тем не менее даже в этом случае держатели карт Банка ВТБ (Армения) будут обеспечены дополнительной мерой безопасности, сводящей вероятность мошенничества к нулю.
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