Среда, 22 Февраля 2017 12:17

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) запустил современный и безопасный сервис интернет-покупок для своих держателей карт Visa. Начиная с 22.02.17 интернет- покупки держателей карт Visa Банка ВТБ (Армения) будут оснащены высокой степенью защиты благодаря технологии 3D Secure.

Технология 3D Secure позволяет авторизовать держателя карты в момент оплаты в интернете посредством ввода клиентoм одноразового пароля, полученного от Банка по СМС-сообщению в момент осуществления покупки.

Использование технологии 3D Secure дает держателям карт следующие преимущества:

безопасность: интернет-покупки подтверждаются одноразовыми паролями, которые бывают доступны только держателям карт (направляются посредством СМС на мобильный номер держателя карт) и действительны лишь для одной покупки;

простота и удобство: для выполнения платежа клиент вводит на экране онлайн-оплаты лишь шестизначную цифру, полученную на свой мобильный телефон через СМС-сообщение.

Для осуществления онлайн-платежа с использованием технологий 3D Secure необходимо совершать покупки в онлайн-магазинах, поддерживающих данный сервис, в обратном случае платеж выполнится без ввода одноразового пароля. Тем не менее даже в этом случае держатели карт Банка ВТБ (Армения) будут обеспечены дополнительной мерой безопасности, сводящей вероятность мошенничества к нулю.