Вторник, 21 Февраля 2017 20:26

АрмИнфо.Назначением Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Ильхам Алиев окончательно превратил Азербайджан в султанат. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

На его взгляд, данное назначение является беспрецедентным шагом в современной истории. При этом он подчеркнул, что такой гармонии и взаимопонимания, как между президентом и вице-президентом Азербайджана бывает только в сказке. "Азербайджан вновь доказал, что никому их не догнать, а тем более не перегнать. И продолжают держать знамя "рекордсменов", - подчеркнул он.

Бабаян с иронией отметил, что Азербайджан является примером <демократии>, верхом совершенства, образцом гендерного равенства.

"Правда, несмотря на беспрецедентность, международное сообщество может быть не вполне довольно. Вот если бы в Азербайджане первыми в мире внедрили институт соправителя, это был бы несомненный успех", - заявил он. При этом пресс-секретарь предложил немедленно увеличить число постов вице-президентов. "Если папа президент, а мама вице-президент, то кто же дети? И срочно переименовать Азербайджанскую Республику в Азербайджанский Султанат, а президента провозгласить султаном Ильхамом Первым, а на голове султану носить корону", - подчеркнул он. Бабаян заметил, что уже муссируются слухи о том, что в Баку началось возведение двух пирамид - Ильхаму и Мехрибан, по примеру долины фараонов. "А азербайджанские композиторы приступили к созданию оперы "Ильхам и Мехрибан", - иронически отметил он.

Пресс-секретарь заметил, что данное решение может создать опасный прецедент с точки зрения государственного строительства и геополитических процессов, поскольку большая часть населения Азербайджана, в особенности интеллигенция, отлично понимают, что их страна превращается в посмешище и не желает участвовать в этом. "В результате этого политическая власть, вынужденная опираться на не лучшую часть общества, для усмирения протестных явлений будет стремиться ужесточить внешнюю политику и углубить антиармянскую риторику", - заключил он.