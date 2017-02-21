Вторник, 21 Февраля 2017 20:25

АрмИнфо.Beeline объявил о восстановлении сотрудничества с Tell-Cell. Абоненты Beeline с 1 марта смогут оплачивать услуги связи посредством платежных терминалов Tell-Cell по следующим условиям: при сумме до 999 драмов - комиссия составит 35 драмов, при платеже 1000 драмов и выше комиссионные взиматься не будут. О восстановлении сотрудничества с Tell- Cell говорится в официальном сообщении компании Beeline.

<Сотрудники Beeline каждый день и каждый час работают для наших абонентов, руководствуясь целью по возможности сделать услуги проще, удобнее, применяя индивидуальный подход к каждому клиенту. Сегодня все еще есть вопросы, нуждающиеся в усовершенствовании, над чем мы работаем регулярно, пока не достигнем статуса самого клиентоориентированного оператора на рынке>, - заявил гендиректор Beeline Андрей Пятахин.

Со своей стороны гендиректор Tell-Cell Арам Азатян подчеркнул: <Наша цель неизменна - оптимальность платежей и удобство обслуживания клиентов. Мы взяли на себя дополнительные обязательства с целью обеспечить стабильное сотрудничество с нашим партнером и сохранить качество обслуживания клиентов. На сегодняшнем этапе развития рынка электронных платежей в Армении необходимо устойчивое доверие потребителей, на что и направлена политика Tell- Cell>.

Согласно источнику, оплатить услуги связи абоненты Beeline без комиссии могут в офисах продаж компании, в банках, на сайте www.beeline.am и через мобильное приложение Beeline Armeniа.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy".