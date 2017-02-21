Вторник, 21 Февраля 2017 20:06

АрмИнфо. Серьезное недовольство в попирающем права человека Азербайджане демократическими процессами в Арцахе неслучайность, - заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Посредством состоявшегося 20 февраля конституционного референдума народ Арцаха в очередной раз доказал решимость управления собственной

судьбой демократическим путем. Мы приветствуем оценку более ста международных наблюдателей из 30 стран мира согласно которой референдум прошел организованно, прозрачно, в соответствии с международными стандартами", - отмечается в распространенном пресс-службой МИД заявлении Налбандяна.

По оценкам главы МИД, арцахский народ продемонстрировал бесповоротность своей воли по строительству демократического общества. И это несмотря на трудности, обусловленные последовательным применением силы и угрозы силы, блокады и других вражеских шагов со стороны соседнего Азербайджана.