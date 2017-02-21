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 Вторник, 21 Февраля 2017 20:05

Давид Степанян

Президент Армении созвал заседание Совбеза

Президент Армении созвал заседание Совбеза

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян созвал заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в ходе заседания председатель Конституционного суда, председатель Консультационного совета по содействию правового обеспечения конституционных реформ при президенте Гагик Арутюнян представил Совбезу информацию относительно основных проблем законодательного обеспечения конституционных реформ

в стране.

После обсуждений президентом был дан ряд соответствующих поручений.

В рамках обсуждений второго вопроса повестки заседания министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян представил собравшимся информацию относительно подготовительных работ по обеспечению предстоящих 2 апреля парламентских выборов необходимым техническим оборудованием.

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