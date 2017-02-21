Вторник, 21 Февраля 2017 17:52

АрмИнфо.Наблюдатели Яна Градилкова и Петра Пайкаров из Чехии, а также наблюдатель от Германии, пакистанский правозащитник Камал Хан во время осуществления мониторинга за ходом референдума в Нагорном Карабахе побывали в приграничном селе Матагис.

"Мы были ошеломлены увиденным. В селе под свист пуль живут не только пожилые, но и молодые и красивые люди, которые могли бы давно покинуть эти места и уехать на поиски лучшей жизни. Впечатление одно - люди здесь герои, несмотря на безразличие международного сообщества, они не просто продолжают жить здесь, но и созидают", - рассказали в беседе с корреспондентом АрмИнфо иностранные наблюдатели.

"Самое важное, что люди продолжают работать и на передовой, они не унывают и с большой активностью принимают участие в избирательных процессах. На референдум пришел и дедушка Рома, в глазах которого отражалась мудрость его преклонного возраста, и беженец из Мингечаура, принимающий участие в карабахской войне и получивший ранение, и начальник разведки, который рассказал, что лично участвовал в освобождении родного села и не намерен уходить отсюда и отдавать родную землю врагу. Другая пожилая женщина также сказала, что это их родина, их земля, их реки, дома, природа и воздух, и они никогда отсюда не уедут, даже, несмотря на то, что враг в 3-4 километрах", - рассказали наблюдатели, которые отметили, ч то впечатлены увиденным в Нагорном Карабахе и хотели бы вернуться сюда вновь.