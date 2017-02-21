Вторник, 21 Февраля 2017 16:47

АрмИнфо. Генрих Мхитарян - лучшая бизнес-сделка "Манчестер-Юнайтед" после ухода Алекса Фергюсона, - убежден обозреватель Goal.com Том Местон.

<Манчестер Юнайтед> 6 июля объявил о переходе в клуб полузащитника сборной Армении и дортмундской <Боруссии> Генриха Мхитаряна. Футболист подписал с <Красными Дьяволами> контракт, рассчитанный на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

"Многие укажут на бесплатный переход Златана Ибрагимовича, однако швед останется в команде от силы два-три года, в то время как Мхитарян - вдвое дольше. У Поля Погба, что и говорить, времени больше, чем у Мхитаряна, но его трансферная стоимость раза в три выше, и французу придется пройти в "МЮ" долгий путь, чтобы ее окупить", - пишет Местон.

По данным transfermarkt на 20 февраля, трансферная стоимость 28-летнего хавбека манкунианцев Мхитаряна столь же высока, как и раньше и оценивается в 31.45 млн. фунта стерлингов. Ранее Мхитарян вошел в список 100 самых дорогих футболистов в истории по версии Goal.com.

"МЮ" приобрел Мхитаряна за $42 млн, выплатив ему в качестве единовременного бонуса $8 млн с годовой зарплатой в $12.5 млн. или $200,000 в неделю. Мхитарян стал самым дорогим футболистом с постсоветского пространства взяв на себя статус, который ранее носил украинский нападающий Андрей Шевченко, в 2006 году перешедший в английский <Челси> из итальянского <Милана> за 40 млн евро.