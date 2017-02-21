Вторник, 21 Февраля 2017 16:45

АрмИнфо.Конституционный референдум в Нагорном Карабахе продемонстрировал решительный настрой арцахского народа к реализации демократических реформ. Об этом 21 февраля на пресс-конференции в Степанакерте заявил член административного округа Фрезно штата Калифорния Андреас Боргеас.

Он сообщил, что их делегация побывала на 8 избирательных участках и считает результаты впечатляющими, более того достойным Оскара. "Я осуществлял наблюдательскую миссию в разных странах, однако нигде не видел таких показателей. Во Фрезно лишь 30-40 % жителей участвуют в избирательных процессах, то что мы увидели здесь - удивительно. Этот референдум хороший пример того, что нужно быть активным участников избирательных процессов. Арцахский народ в этом вопросе решителен. Данным референдумом Нагорный Карабах продемонстрировал международному сообществу, что находится на шаг впереди других государств". - сказал американский наблюдатель.

В свою очередь директор исследовательского центра управления выборами Калифорнийского университета Беркли Карин Мак Дональд сказала , что не обеспокоена тем, что будет включена в "черный список" МИД Азербайджана: "Для меня это не существенно. Полагаю, что демократическое государства не заводят подобных списков, а Азербайджан далек от демократии. Скажу больше, моё имя давно уже в этом списке".