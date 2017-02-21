Вторник, 21 Февраля 2017 16:36

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

22 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице в Ареше; собственные дома 22-52, 27-97 (нечетные) на ул. Давида Бэка и 12-25 на 2-ом переулке; жилой дом 2А на Нубарашенском шоссе и собственные дома 1-10 на переулке Нубарашена, улицы Давташена 5, 6, Церенци, Гагарина, Себастия 27, Шаумяна 16;

11:00-16:00 жилой дом 39 на ул. Пушкина и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 2-ая улица в Сари таге и прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11:00-16:00 частично город Армавир;

в Араратском марзе:

10:00-15:00 частично село Овташат;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-13:00 частично село Воскетап;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Аршавира Меликяна, 26 Комиссаров, Джермукское шоссе, частично квартал "Дзахапня" в городе Вайк;

11:00-16:00 частично села Караглух, Гохтаник;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-15:00 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Норакерт, Покр Масрик и прилегающие общественные абоненты;

в Тавушском марзе:

12:00-14:00 села Ачаджур, Лусадзор, Акнахбюр, Лусаовит, Хаштарак, газозаправочная станция, воинская часть, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.