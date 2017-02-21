АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий
22 февраля текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
10:00-16:00 собственные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице в Ареше; собственные дома 22-52, 27-97 (нечетные) на ул. Давида Бэка и 12-25 на 2-ом переулке; жилой дом 2А на Нубарашенском шоссе и собственные дома 1-10 на переулке Нубарашена, улицы Давташена 5, 6, Церенци, Гагарина, Себастия 27, Шаумяна 16;
11:00-16:00 жилой дом 39 на ул. Пушкина и прилегающие общественные абоненты;
11:00-17:00 2-ая улица в Сари таге и прилегающие общественные абоненты;
в Армавирском марзе:
11:00-16:00 частично город Армавир;
в Араратском марзе:
10:00-15:00 частично село Овташат;
10:30-16:00 частично село Неркин Двин;
11:00-13:00 частично село Воскетап;
в Вайоц Дзорском марзе:
10:00-16:00 частично улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Аршавира Меликяна, 26 Комиссаров, Джермукское шоссе, частично квартал "Дзахапня" в городе Вайк;
11:00-16:00 частично села Караглух, Гохтаник;
в Гегаркуникском марзе:
11:00-15:00 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Норакерт, Покр Масрик и прилегающие общественные абоненты;
в Тавушском марзе:
12:00-14:00 села Ачаджур, Лусадзор, Акнахбюр, Лусаовит, Хаштарак, газозаправочная станция, воинская часть, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком".
Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.
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