Вторник, 21 Февраля 2017 16:34

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Грузии заявило, что не признает проведенный в Нагорном Карабахе референдум.

"Грузия не признает независимость Нагорного Карабаха, соответственно, не признает и проведенный в Нагорном Карабахе т.н. референдум и/или его результаты", - отмечено в сообщении ведомства. При этом в МИД Грузии отметили, что необходимо продолжить диалог с целью мирного урегулирования карабахского конфликта с соблюдением норм и принципов международного права.

Отметим, что 20 февраля в НКР состоялся конституционный референдум. По предварительным данным ЦИК НКР, 69540(87,6%) избирателей проголосовали "за" принятие новой конституции в Нагорном Карабахе. Против проголосовали 7686 избирателей (9,7%). Недействительными были признаны 2202 бюллетеня (2,8%). Всего в голосовании приняло участие 79425 граждан НКР из 103793 имеющих право на голос. За ходом референдума наблюдали 104 иностранных наблюдателя из 30 стран мира и 103 местных.

Концепция конституционных реформ НКР была представлена в августе 2016 года. После общественных и политических обсуждений, парламент НКР 17 января принял решение о вынесении проекта конституционных реформ на референдум. Вопрос, вынесенный на референдум, был сформулирован следующим образом: <Согласны ли Вы с тем, чтобы поставленный на референдум проект Конституции Республики Арцах был принят в качестве Конституции Республики Арцах?> По действующей конституции, НКР - это полупрезидентская республика, проект новой конституции предусматривает президентскую форму правления с широкими полномочиями законодательной власти.