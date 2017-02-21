Вторник, 21 Февраля 2017 15:12

АрмИнфо. Фальшивые противогипертонические препараты "Престанс" и антибиотик "Цефтриаксон-Астерия" обнаружены в Ереване и ряде областей Армении, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по здравоохранению аппарата Минздрава Самвел Портоян.

По его словам, "ООО "Астерия" подало жалобу, на основе которой были проведены проверки, в результате которых были обнаружены фальшивые препараты "Цефтриаксон- Астерия". <Мы направили все лекарства на экспертизу, где был подтвержден факт подделки>, - отметил Портоян.

Помимо этого, фальшивые противогипертонические лекарства "Престанс" были обнаружены в Армавирской области. Разница между оригиналом и подделкой заключается в том, что серийный номер фальшивого лекарства состоит из семи цифр, а номер оригинала - шестизначный.

По словам Портояна, все материалы переданы в правоохранительные органы. "Фальшивые препараты "Цефтриаксон-Астерия" были обнаружены в аптеках Еревана, Армавира, Ширака, Лори и Котайка, а "Престанс" в Ереване, Шираке, Армавире и Котайке ", - сообщил он.