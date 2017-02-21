Вторник, 21 Февраля 2017 15:08

АрмИнфо. Для нас это не просто какой-то участок земли, это место, где живут люди, являющиеся самым ценным продуктом Арцаха. Об этом 21 февраля по итогам конституционного референдума в Арцахе на пресс-конференции в Степанакерте заявил российский наблюдатель политолог Владимир Евсеев.

<Мы видели, как они ведут себя в крайне сложной обстановке. У них есть несомненный стержень - причем и у мужчин, и у женщин, которые достойно преодолевают, сложности, выпавшие на их долю. Мне довелось в качестве международного наблюдателя участвовать в парламентских выборах Арцаха, мы уже в то время для посещения выбрали несколько мест, которые были достаточно критичным с точки зрения безопасности, поскольку нам нужно было понять, как арцахский народ готов противостоять внешнему врагу. На этот раз одна из целей нашей поездки - оценить как на людей сказались трагические события 2016 года. Что мы увидели - люди готовы вернуться даже в серьезно пострадавший Талиш. Это говорит о том, что арцахец не уступит свои земли никому. Мы посетили места, где они сейчас проживают - очевидно, что люди, готовы не только противостоять внешнему врагу, они готовы спокойно жить, но нужно, чтобы эта внешняя угроза ослабевала>, - отметил Евсеев. Он сообщил, что их миссия побывала на нескольких избирательных участках, и может констатировать - выборы как обычно проходили демократичным путем, на людей не оказывалось давления, а высокая явка говорит о высоком уровне сознательности местных жителей. <Хотелось бы единственно подчеркнуть, что Нагорно-Карабахская Республика состоялась, как демократическое государство, которое вполне может жить самостоятельно и защищать себя. Мы позитивно расцениваем итоги нашего наблюдения, считаем, что те демократические процедуры, которые необходимы, были выполнены, и народ Карабаха еще раз подтвердил, что может и должен иметь независимость>, - сказал Евсеев.

В свою очередь российский наблюдатель, политолог и журналист Валерий Коровин отметил, что ему приятно осознавать, что это пространство

населено людьми, которые любят Россию, верят в нее и готовы связать с Россией свою судьбу: <Могу лишь сказать, что поддерживаю ваш

исторический выбор>.

Меж тем, координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения Александр Скаков сообщил, что у российских наблюдателей не возникло вопросов по организации и проведению референдума. <Активность была высокая. Так получилось, что я три раза в качестве наблюдателя в составе БДИПЧ-ОБСЕ следил за ходом выборов в Азербайджане и два раза в Армении. Хотя организация очень уважаемая, однако, выборы оцениваются, не исходя из реалий, а из определенных интересов. Я присутствовал на президентских выборах в Армении и по возвращению в Москву дал комментарий, что не очень понравилось миссии ОБСЕ, и она пожаловалась на меня России. Что касается Нагорного Карабаха, то самое важное, что мы увидели - это уверенность народа в своем выборе и будущем>, - сказал российский наблюдатель.

Скаков также заявил, что его не беспокоит <чёрный список МИД> Азербайджана: "Я вам скажу, что те лица, которые посетили Армению, а

не Нагорный Карабах при въезде в Азербайджан также сталкиваются с рядом проблем - это не нормально. Одно из важнейших прав человека - это свобода на передвижение>,- заметил он.