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 Вторник, 21 Февраля 2017 14:57

Марианна Мкртчян

Наблюдатель из Германии: "Черный список" Азербайджана нас не беспокоит

Наблюдатель из Германии: "Черный список" Азербайджана нас не беспокоит

АрмИнфо.<Черный список> Азербайджана нас не беспокоит.  Об этом 21 февраля  на пресс-конференции в Степанакерте заявил член Германской наблюдательской миссии, журналист Мануэль  Оксенрайтер на вопрос АрмИнфо  не обеспокоены ли они тем, что будут внесены в <черный список>  МИД Азербайджана.

<Это смешно. Среди нас есть депутаты, избранные народом. Мы здесь находимся в рамках закона, не впервые осуществляем наблюдательскую миссию. И будем делать это и впредь. А <черные списки> создаваемые некоторыми государствами уже говорят сами за себя. Они свидетельствуют о том, на каком уровне в этих странах находятся права человека. Полагаю, что данные списки направлены на отвлечение внимания от проблем с правами человека в  самом Азербайджане.  Арцах - это живой пример демократии>, - сказал Оксенрайтер.

Говоря в целом о прошедшем референдуме, он отметил, что они соответствовали всем международным принципам и нормам, были проведены качественно и на высоком уровне.

Отметим, что накануне МИД Азербайджана выступил с заявлением о том, что все международные наблюдатели, осуществлявшие мониторинг за ходом конституционного референдума в Арцазе будут внесены в <черный список> АР. 

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