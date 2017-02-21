Вторник, 21 Февраля 2017 14:57

АрмИнфо.<Черный список> Азербайджана нас не беспокоит. Об этом 21 февраля на пресс-конференции в Степанакерте заявил член Германской наблюдательской миссии, журналист Мануэль Оксенрайтер на вопрос АрмИнфо не обеспокоены ли они тем, что будут внесены в <черный список> МИД Азербайджана.

<Это смешно. Среди нас есть депутаты, избранные народом. Мы здесь находимся в рамках закона, не впервые осуществляем наблюдательскую миссию. И будем делать это и впредь. А <черные списки> создаваемые некоторыми государствами уже говорят сами за себя. Они свидетельствуют о том, на каком уровне в этих странах находятся права человека. Полагаю, что данные списки направлены на отвлечение внимания от проблем с правами человека в самом Азербайджане. Арцах - это живой пример демократии>, - сказал Оксенрайтер.

Говоря в целом о прошедшем референдуме, он отметил, что они соответствовали всем международным принципам и нормам, были проведены качественно и на высоком уровне.

Отметим, что накануне МИД Азербайджана выступил с заявлением о том, что все международные наблюдатели, осуществлявшие мониторинг за ходом конституционного референдума в Арцазе будут внесены в <черный список> АР.