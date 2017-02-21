Вторник, 21 Февраля 2017 13:51

АрмИнфо.Арцахский народ непоколебим в своем стремлении идти по пути демократии и независимости. Об этом заявил глава наблюдательской миссии Национального Собрания Армении, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов.

По его словам, парламентская делегация из Армении в ходе референдума побывала на более чем 30 избирательных участках. <Референдум в Арцахе - хороший пример для подражания для всех стран региона без исключения. Он демонстрирует одно - международное признание Арцаха вопрос времени>, - сказал Шармазанов.

В тоже время он констатировал, что после апрельской агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, это первое мероприятие общегосударственного значения, в очередной раз демонтирующее приверженность арцахского народа к демократическим ценностям и принципам.