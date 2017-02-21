Вторник, 21 Февраля 2017 13:49

АрмИнфо.Как представитель Европейского парламента считаю важным вовлечение в избирательные процессы в нагорном Карабахе представителей гражданского общества.

Об этом 21 февраля на пресс-конференции в Степанакерте заявил член делегации <Европейские друзья Армении>, бывший посол Германии в Армении Ганс-Йохан Шмидт.

<Явка на прошедшем конституционном референдуме была достаточно впечатляющей. Референдум внесет важный вклад в дело государственного строительства в Арцахе. Примечательно, что Азербайджан говорит, что это незаконный процесс, а в Арцахе заявляют - позвольте нам осуществить наш выбор. Этот референдум заявка международному сообществу о том, что нужно считаться с позицией народа Нагорного Карабаха>, - сказал Шмидт. Он также сообщил, что был не только на избирательных участках, но и на передовой, ознакомился с ситуацией, поговорил с военнослужащими. По его словам, он удовлетворён тем, что выдалась возможность побывать в Нагорном Карабахе, также сообщил, что окончательное заключение <Европейских друзей Армении> по референдуму позже будет вывешено на сайте организации. Представитель австрийской наблюдательской миссии Вольфганг Юнг также выразил удовлетворение прошедшим референдумом: <Я не первый раз осуществляю наблюдательскую миссию, был в Арцахе в разные периоды и могу сказать, что тут царит демократия. Результаты референдума оцениваю на отлично. Надеюсь, что вновь буду в Арцахе>.