Вторник, 21 Февраля 2017 13:27

АрмИнфо.Политический истеблишмент Азербайджана в последний период выступает с заявлениями, не способствующими миру и безопасности в регионе. Об этом на вопрос корреспондента АрмИнфо заявил глава наблюдательской миссии Национального Собрания Армении, вице- спикер НС Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление Алиева по референдуму в Арцахе.

По его словам, данные заявления противоречат духу и логике переговорного процесса по мирному урегулированию. <Это очередная нелепость руководства Азербайджана. Однако подобные заявления, противоречат интересам самого Азербайджана и способствуют становлению и развитию Арцаха>, - отметил Шармазанов. При этом он констатировал, что чем больше людей будет внесено в <чёрный список> Азербайджана, тем больше будет желающих посетить Нагорный Карабах.

Говоря о неоднозначной позиции стран партнеров Армении по Организации коллективной безопасности по карабахскому вопросу, вице-спикер армянского парламента заметил, ч то руководство Армении на уровне президента неоднократно заявляло, в том числе и в рамках ОДКБ, что в Организации есть страны, которые ведут себя не как союзники, в том числе и после апрельских событий 2016 года, когда Азербайджан инициировал широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха.

<Залог успеха ОДКБ в ее единстве. Позиция некоторых стран, в том числе и Беларуси, противоречит не только позиции Армении, но и позиции ОДКБ . Несмотря на вышеуказанный фактор и существующие противоречия, Армения считает оправданным свое членство в ОДКБ>, - сказал Шармазанов. Он также назвал темной сделкой .выдачу Лапиша Азербайджану со стороны Беларуси.

Говоря о конституционном референдуме, он заявил, что плебисцит вновь подтвердил право народа Арцаха на единоличное определение своей судьбы и доказал его приверженность к демократическим ценностям.

Отметим, что накануне президент Азербайджана заявил, что конституционный референдум в Карабахе является незаконным, вновь подтвердив намерение Баку о решении конфликта исключительно на основе принципа территориальной целостности государств.