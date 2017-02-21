Вторник, 21 Февраля 2017 12:51

АрмИнфо. Народ Арцаха сказал свое решительное <да> новой конституции. Об этом 21 февраля на пресс-конференции в Степанакерте заявил руководитель группы дружбы Арцах- Европарламент Франк Энгель.

<Предварительные результаты референдума говоря т сами за себя. Мы были в Аскеране, Степанакерте, видели, что референдум проходит в положительном русле без нарушений, по большому счету соответствует нормам, действующим в Западной Европе. Участие граждан в референдуме достаточно впечатляющее - порядка 76%. Это существенный результат для Южного Кавказа>, - сказал Энгель. При этом он добавил, что международная непризнанность референдума не мешает народу Нагорного Карабаха жить и процветать, строить свое будущее на основе демократических ценностей. Европейский парламентарий также не считает, что прошедший референдум имеет прямое отношение к нагорно-карабахскому конфликту. Коснувшись того, что все международные наблюдатели будут внесены в <черный список> МИД Азербайджана, Энгель сказал: <Я не планирую следующие свои каникулы проводить в Азербайджане. Меня неоднократно запугивали этим списком, однако меня это не беспокоит. Надеюсь, я скоро вновь вернусь сюда>.

В свою очередь сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Евросоюз-Армения Элени Теохарус сказала, что результаты референдума

его очень обрадовали: <Референдум прошел в соответствии с международными нормами. Я думаю, что этот референдум заложит начало нового пути развития Арцаха>.

По предварительным данным ЦИК НКР, 69540(87,6%) избирателей проголосовали "за" принятие новой конституции в Нагорном Карабахе. Против проголосовали 7686 избирателей (9,7%). Недействительными были признаны 2202 бюллетеня (2,8%). Всего в голосовании приняло участие 79425 граждан НКР из 103793 имеющих право на голос. За ходом референдума наблюдали 104 иностранных наблюдателя из 30 стран мира и 103 местных. Освещали мероприятие более 80 журналистов.

Концепция конституционных реформ НКР была представлена в августе 2016 года. После общественных и политических обсуждений, парламент НКР 17 января принял решение о вынесении проекта конституционных реформ на референдум. Из 28 присутствующих депутатов <за> это решение проголосовали 20, <против> - 7 парламентариев и 1 человек воздержался. Против проголосовали фракции <Дашнакцутюн> и <Возрождение>, воздержалась партия <Движение-88>, за - <Свободная Родина> и <Демократия>. Вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован следующим образом: <Согласны ли Вы с тем, чтобы поставленный на референдум проект Конституции Республики Арцах был принят в качестве Конституции Республики Арцах?> По действующей конституции, НКР - это полупрезидентская республика, проект новой конституции предусматривает президентскую форму правления с широкими полномочиями законодательной власти.