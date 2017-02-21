Вторник, 21 Февраля 2017 12:50

АрмИнфо.Конституционный референдум в Нагорном Карабахе был организован высокопрофессионально, прошёл открыто и прозрачно. Как сообщил 21 февраля на пресс-конференции в Степанакерте глава международной профессиональной делегации комитета <Ай дат> Гаспар Карапетян, об этом говорится в заключение наблюдателей офиса организации по итогам референдума.

<Он сообщил, что 8 наблюдателей <Ай Дата> посетили 48 избирательных участков в 11 округах и составили заключение, в котором, в частности, говорится: <Выборы прошли спокойно и в рамках закона, зафиксирована высокая явка избирателей. Также зафиксированы небольшие нарушения. Так на 2 избирательных участках присутствовали лица, которые не должны были там находиться, еще на трех был нарушен порядок проведения голосования, однако данные недочеты не сказались на итогах референдума>, - сказал Карапетян. Он также подчеркнул, ч то заключение наблюдателей будет направлено во все международные и региональные организации, более того, в течение месяца будет составлен большой доклад.

Карапетян также подчеркнул, что данный референдум имеет серьезное значение для государства, которое не признано международным сообществом.

По предварительным данным ЦИК НКР, 69540(87,6%) избирателей проголосовали "за" принятие новой конституции в Нагорном Карабахе. Против проголосовали 7686 избирателей (9,7%). Недействительными были признаны 2202 бюллетеня (2,8%). Всего в голосовании приняло участие 79425 граждан НКР из 103793 имеющих право на голос. За ходом референдума наблюдали 104 иностранных наблюдателя из 30 стран мира и 103 местных. Освещали мероприятие более 80 журналистов. Концепция конституционных реформ НКР была представлена в августе 2016 года. После общественных и политических обсуждений, парламент НКР 17 января принял решение о вынесении проекта конституционных реформ на референдум. Из 28 присутствующих депутатов <за> это решение проголосовали 20, <против> - 7 парламентариев и 1 человек воздержался. Против проголосовали фракции <Дашнакцутюн> и <Возрождение>, воздержалась партия <Движение-88>, за - <Свободная Родина> и <Демократия>. Вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован следующим образом: <Согласны ли Вы с тем, чтобы поставленный на референдум проект Конституции Республики Арцах был принят в качестве Конституции Республики Арцах?> По действующей конституции, НКР - это полупрезидентская республика, проект новой конституции предусматривает президентскую форму правления с широкими полномочиями законодательной власти.