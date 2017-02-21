Вторник, 21 Февраля 2017 12:47

АрмИнфо. Конституционный референдум продемонстрировал, что народ Арцаха имеет возможность определять свое будущее. Об этом 21 февраля на пресс-конференции в Степанакерте заявила представитель наблюдательской миссии из Боливии Алисия Канкин.

<Мы прибыли в Нагорный Карабах по указанию нашего президента. Побывали на разных избирательных участках, наблюдали за ходом референдума. Все проходило в спокойном русле, видно, что у людей есть возможность свободно выражать свою волю - это важный элемент демократических принципов, который здесь соблюдается в полной мере>,

- отметила наблюдатель из Боливии. При этом она выразила убеждение, что народ Арцаха выберет свой новый политический путь развития после референдума.

В свою очередь другой наблюдатель из Боливи Нелли Ненсин констатировала, что возможность участия граждан в избирательных процессах и есть демократия: <Прошедший референдум лучшим образом продемонстрировал соблюдение прав и свобод в этой стране>. По предварительным данным ЦИК НКР, 69540(87,6%) избирателей проголосовали "за" принятие новой конституции в Нагорном Карабахе. Против проголосовали 7686 избирателей (9,7%). Недействительными были признаны 2202 бюллетеня (2,8%). Всего в голосовании приняло участие 79425 граждан НКР из 103793 имеющих право на голос. За ходом референдума наблюдали 104 иностранных наблюдателя из 30 стран мира и 103 местных. Освещали мероприятие более 80 журналистов.

Концепция конституционных реформ НКР была представлена в августе 2016 года. После общественных и политических обсуждений, парламент НКР 17 января принял решение о вынесении проекта конституционных реформ на референдум. Из 28 присутствующих депутатов <за> это решение проголосовали 20, <против> - 7 парламентариев и 1 человек воздержался. Против проголосовали фракции <Дашнакцутюн> и <Возрождение>, воздержалась партия <Движение-88>, за - <Свободная Родина> и <Демократия>. Вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован следующим образом: <Согласны ли Вы с тем, чтобы поставленный на референдум проект Конституции Республики Арцах был принят в качестве Конституции Республики Арцах?> По действующей конституции, НКР - это полупрезидентская республика, проект новой конституции предусматривает президентскую форму правления с широкими полномочиями законодательной власти.