Вторник, 21 Февраля 2017 10:03

АрмИнфо. 69540(87,6%) избирателей проголосовали "за" принятие новой конституции в Нагорном Карабахе. Согласно предварительным данным ЦИК НКР против проголосовали 7686 избирателей (9,7%). Недействительными были признаны 2202 бюлетеня (2,8%). Всего в голосовании приняло участие 79425 граждан НКР из 103793 имеющих право на голос.

За ходом референдума наблюдали 104 иностранных наблюдателя из 30 стран мира и 103 местных. освещали мероприятие более 80 журналистов. Концепция конституционных реформ НКР была представлена в августе 2016 года. После общественных и политических обсуждений, парламент НКР 17 января принял решение о вынесении проекта конституционных реформ на референдум. Из 28 присутствующих депутатов <за> это решение проголосовали 20, <против> - 7 парламентариев и 1 человек воздержался.

Против проголосовали фракции <Дашнакцутюн> и <Возрождение>, воздержалась партия <Движение-88>, за - <Свободная Родина> и <Демократия>.

Вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован следующим образом: <Согласны ли Вы с тем, чтобы поставленный на референдум проект Конституции Республики Арцах был принят в качестве Конституции Республики Арцах?>

По действующей конституции, НКР - это полупрезидентская республика, проект новой конституции предусматривает президентскую форму правления с широкими полномочиями законодательной власти.