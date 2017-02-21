Вторник, 21 Февраля 2017 08:27

АрмИнфо.Это знаменательный день для Нагорного Карабаха – один из этапов по становлению и развитию страны. Об этом 20 февраля на пресс-конференции в Степанакерте заявил депутат парламента Приднестровья Григорий Дьяченко.

«Могу констатировать, что мы с раннего утра находились на избирательных участках, присутствовали при открытии двух из них – голосование стартовало в 08:00, нарушений не зафиксировано. В течение дня побывали также в районах. В целом на 10 избирательных участках. Никаких эксцессов не было зафиксировано, всё проходило в позитивном русле. Скажу одно, на одном из избирательных участков была 100% явка - это тюрьма в Шуши, все 16 человек осуществили свой выбор», - сказал Дьяченко. При этом он заметил, что люди шли на референдум как на праздник.

В Нагорном Карабахе завершился конституционный референдум – в голосовании приняло участие 79 380 человек (75,91 %) из 102 757 граждан имеющих право на голос. Как сообщила глава ЦИК НКР Србуи Арзуманян, в ходе референдума жалоб не зафиксировано, предварительные результаты будут оглашены 21 февраля в 12:00 по местному времени. За ходом референдума наблюдало 104 зарубежных наблюдателя из 30 стран, 103 местных и более 80 журналистов освещали мероприятие.