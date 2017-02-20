Понедельник, 20 Февраля 2017 21:28

АрмИнфо.Министерство транспорта, связи и ИТ готово содействовать всем операторам связи, действующим в Армении, способствуя улучшению качества телекоммуникационных услуг. Об этом 20 февраля заявил министр транспорта, связи и ИТ Ваган Мартиросян гендиректору Beeline в Армении Андрею Пятахину в ходе визита в компанию <АрменТел>.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, стороны обсудили сегодняшние вызовы и перспективы развития сферы телекоммуникаций. В ходе встречи А.Пятахин отметил, что в условиях ужесточенной конкуренции с приложением OTT (over-the-top) (как и в случае других операторов), число абонентов, пользующихся голосовыми услугами Beeline снижается, а это влечет за собой сокращение выручки, в частности по линии международных звонков. В этой связи, гендиректор сообщил, что компания меняет свою стратегию и бизнес-модель, осуществляя переход от услуг голосовой связи и передачи данных к цифровым услугам, в частности предоставляя в мобильной интернет-платформе финансовые, телевизионные и другие услуги.

На вопрос министра относительно цен на роуминг, А. Пятахин заявил: . Вместе с тем он подчеркнул, что компания в Армении предоставляет самые низкие тарифы на услуги роуминга по всем направлениям.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy". -0-

По данным Нацстатслужбы РА, выручка cферы связи Армении в 2016г. составила 152 млрд. драмов, сократившись в годовом разрезе на 9,5% (против спада на 6,3% годом ранее). Доминирующим в сфере связи является телекоммуникационный сегмент - 94,2%, который обеспечил выручку в 143 млрд. драмов, сократив ее на 21,5% годовых (против спада на 6,7% в 2015г).