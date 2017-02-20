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 Понедельник, 20 Февраля 2017 21:18

Марианна Мкртчян

В Нагорном Карабахе завершился конституционный референдум – в голосовании приняло участие 79 380 человек 

В Нагорном Карабахе завершился конституционный референдум – в голосовании приняло участие 79 380 человек 

АрмИнфо.  В Нагорном Карабахе завершился конституционный референдум – в голосовании приняло участие 79 380 человек (75,91 %) из 102 757 граждан имеющих право на голос.

 

Как сообщила глава ЦИК НКР Србуи Арзуманян, в ходе референдума жалоб не зафиксировано, предварительные результаты будут оглашены 21 февраля в 12:00 по местному времени. 

 

Отметим, что голосование на 280 избирательных участках в 11 округах завершились в 20:00. Ха ходом референдума наблюдало 104 зарубежных наблюдателя из 30 стран, 103 местных и более 80 журналистов освещали мероприятие.

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