Понедельник, 20 Февраля 2017 21:18

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе завершился конституционный референдум – в голосовании приняло участие 79 380 человек (75,91 %) из 102 757 граждан имеющих право на голос.

Как сообщила глава ЦИК НКР Србуи Арзуманян, в ходе референдума жалоб не зафиксировано, предварительные результаты будут оглашены 21 февраля в 12:00 по местному времени.

Отметим, что голосование на 280 избирательных участках в 11 округах завершились в 20:00. Ха ходом референдума наблюдало 104 зарубежных наблюдателя из 30 стран, 103 местных и более 80 журналистов освещали мероприятие.