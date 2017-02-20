Понедельник, 20 Февраля 2017 21:18

АрмИнфо. «Если бы я проживал в Пакистане, естественно бы подвергся преследованиям за посещение Нагорного Карабаха, но к счастью я там уже не живу». Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил наблюдатель от Германии, пакистанский правозащитник Камал Хан.

«Я вынужден был покинуть Пакистан в связи с деятельностью, которую осуществлял в сфере защиты прав человека. Естественно я уже не вернусь в Пакистан, так как там подвергнусь преследованию и гонениям. Если бы ситуация в стране изменилась и были бы те, кто защищал мои право, то я с удовольствием вернулся на родину. Однако, сегодня это исключено», - сказал Хан.

Комментируя тот факт, что он внесен в «Черный писок» Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха, Хан сказал, что не боится подобных списков и для него самое главное – защита прав человека.

Говоря о том, что его побудило посетить Нагорный Карабах, наблюдатель сказал, что поскольку является правозащитником, то по роду деятельности часто сталкивается с информацией о нарушениях прав человека со стороны Азербайджан. «Очень много документов, документальных фильмов. Захотелось во очи ознакомиться с реальной ситуацией. До приезда сюда я много слышал о том, что здесь деспотичный режим, война и не безопасно. Сегодня я здесь и у меня только позитивные эмоции, здесь очень добродушный народ. Если будет возможность, я с радостью вернусь сюда», - заключил Хан.