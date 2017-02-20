Понедельник, 20 Февраля 2017 13:51

АрмИнфо. <Практика двойных стандартов, применяемая в отношении территориальной целостности Азербайджана, должна быть прекращена, что поможет приблизить урегулирование нагорно-карабахского конфликта>, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на круглом столе "Скрытые проблемы Евразии" Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос агентства "Вестник Кавказа".

Он отметил, что ядром переговорного процесса мирного карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ. <Мы не рассчитываем на непосредственное участие ЕС в переговорном процессе, хотя Европейская комиссия назначила спецпредставителя по Кавказу, который занимается урегулированием конфликтов. От ЕС и ото всех стран мы ожидаем поддержки единственного стандартного подхода ко всем конфликтам на постсоветском пространстве. Мы высоко ценим то, что госпожа Меркель сказала сегодня о территориальной целостности, но мы хотим, чтобы этот принцип применялся ко всем конфликтам, а не к отдельно выбранным", - призвал он.

При этом Алиев подчеркнул, что главной причиной, по которой Азербайджан не подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом - <помимо того, что это было не соглашение, а односторонние инструкции Баку> - было то, что в документе не было выражено четкой позиции по решению карабахского конфликта, <на основании территориальной целостности Азербайджана>.

В своей речи на Мюнхенской конференции Алиев также пожаловался на применение со стороны ЕС двойных стандартов: "У них были эти пункты в

соглашении с Грузией и Молдавией, конфликта на Украине тогда еще не было, - но, как только дело дошло до Азербайджана, начали применяться двойные стандарты. На Россию наложили санкции за то, что произошло на Украине, а Армению не подвергали санкциям за то, что случилось в Нагорном Карабахе. Эти двойные стандарты нужно устранить. Конечно, это не приведет к мгновенному разрешению конфликта, но, если мы приложим совместные усилия и окажем давление на агрессора, Армению, чтобы она освободила земли, тогда, мне кажется, разрешения конфликта удастся добиться скорее", - заявил президент Азербайджана, подчеркнув необходимость выполнения 4 резолюций Совбеза ООН по НКР. Он также выразил надежду на то, что Минская группа ОБСЕ будет действовать более активно. <Азербайджан не может согласиться с нынешней ситуацией. Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, но и семь районов вокруг Нагорного Карабаха, где армянское население никогда не жило>,- заявил Алиев.

Касаясь конституционного референдума в НКР, Алиев заявил, что он является незаконным. <Все страны имеют четкую позицию, что не признают Нагорный Карабах как независимый субъект и результаты этих референдумов>, - напомнил Ильхам Алиев.

<Россия - сосед Азербайджана. Она не имеет непосредственной границы с Арменией, но эти страны являются соседями по региону. Поэтому, я думаю, в интересах России, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен. Этот конфликт является источником дестабилизации, и если ситуация выйдет из-под контроля, проблемы будут у всех стран региона>, - пригрозил президент Азербайджана.