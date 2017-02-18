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 Суббота, 18 Февраля 2017 15:43

Татевик Шагунян

Виген Саркисян провел ряд встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Виген Саркисян провел ряд встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности

АрмИнфо.

Министр обороны Армении Виген Саркисян на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд двусторонних встреч.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Саркисян встретился с главой- основателем компании <Лаборатории Касперски> Евгением Касперски. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества компании с МО РА.

Далее состоялись встречи Саркисяна с литовским коллегой Раймундасом Кароблисем, польским коллегой Антони Мачиеревичем, министром обороны Чехии Мартином Стропницким. В ходе встреч стороны обсудили вопросы взаимодействия оборонных ведомств как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур и различных программ.

Помимо европейских коллег Виген Саркисян провел также встречу с министром обороны Ливана Якубом Сарафом. В ходе встречи стороны акцентировали внимание на необходимости активизации сотрудничества в оборонной сфере с целью противостояния региональным угрозам. 

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