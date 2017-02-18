Суббота, 18 Февраля 2017 15:43

АрмИнфо.

Министр обороны Армении Виген Саркисян на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд двусторонних встреч.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Саркисян встретился с главой- основателем компании <Лаборатории Касперски> Евгением Касперски. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества компании с МО РА.

Далее состоялись встречи Саркисяна с литовским коллегой Раймундасом Кароблисем, польским коллегой Антони Мачиеревичем, министром обороны Чехии Мартином Стропницким. В ходе встреч стороны обсудили вопросы взаимодействия оборонных ведомств как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур и различных программ.

Помимо европейских коллег Виген Саркисян провел также встречу с министром обороны Ливана Якубом Сарафом. В ходе встречи стороны акцентировали внимание на необходимости активизации сотрудничества в оборонной сфере с целью противостояния региональным угрозам.