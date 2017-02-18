Суббота, 18 Февраля 2017 15:43

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Мюнхене встретился с госминистром Великобритании по вопросам Америки и Европы Аланом Дунканом и Генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Налбандян и Дункан обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Стороны отметили важность организации взаимных визитов, проведения периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Глава армянского МИД представил Алану Дункану ситуацию, сложившуюся в результате апрельской агрессии со стороны Азербайджана в отношении Карабаха. Налбандян отметил урон, нанесенный процессу мирного урегулирования карабахского конфликта, а также усилия, предпринимаемые Арменией и сопредседателями МГ ОБСЕ для решения этого вопроса.

В ходе беседы Эдварда Налбандяна с Генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом стороны коснулись вопроса сотрудничества между Арменией и арабскими странами, при этом отметив традиционно теплый и дружественный характер армяно-арабских отношений.

Собеседники обменялись мнениями относительно событий, происходящих на Ближнем Востоке, усилий, прилагаемых в направлении урегулирования сирийского кризиса. Они затронули также вопросы борьбы международной общественности с терроризмом.