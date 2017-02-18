Суббота, 18 Февраля 2017 15:42

АрмИнфо. Вопросы сотрудничества армяно-болгарских отношений, а также взаимодействия двух стран в международных структурах обсудили в Ереване вице-спикер парламента Армении Эрмине Нагдалян и делегация, возглавляемая председателем болгарского объединения <Национальный фронт> Валерием Симеоновым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе парламента РА, в ходе встречи Эрмине Нагдалян представила гостям ситуацию вокруг карабахского урегулирования, подчеркнув, что народ Арцаха желает жить в свободной и независимой стране. Она также отметила, что Азербайджан своими агрессивными действиями пытается сорвать переговорный процесс. В свою очередь Валерий Симеонов подчеркнул, что по мере своих возможностей готов содействовать братскому армянскому народу в данном вопросе.

В ходе встречи был затронут также вопрос международного признания Геноцида армян в Османской Турции в начале 20-ого века.