Суббота, 18 Февраля 2017 14:04

АрмИнфо.Самолет с гуманитарной помощью вылетел из Еревана в Сирию для оказания содействия пострадавшим от конфликта жителям. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС Армении.

Согласно договоренности, достигнутой между министерствами обороны Армении и России, по поручению президента Армении Сержа Саргсяна в Сирию отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь (около 20 тонн продуктов питания, продовольственные товары, одежда и спальные мешки) доставлена в Сирию на самолете Ил-76 ВВС России.

Как заявил в беседе с журналистами министр ЧС Армении Давид Тоноян, груз будет доставлен на российскую базу в Латакии, а оттуда в сопровождении конвоя российских военнослужащих - в Алеппо.