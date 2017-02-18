Суббота, 18 Февраля 2017 14:01

АрмИнфо. Союз добровольцев <Еркрапа> поддерживает все инициативы президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом 18 февраля, выступая на 11-ом съезде Союза добровольцев <Еркрапа>, заявил глава Правления Союза, генерал-лейтенант Манвел Григорян.

Он подчеркнул, что Союз добровольцев <Еркрапа> активно участвовал и будет участвовать в общегосударственных выборах. <Если мы хотим, чтобы война не повторялась, наша армия должна быть сильнее армии противника. Обо всех проблемах в стране лучше всех осведомлен президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Серж Саргсян. Уважаемый Серж Азатович, мы верим и доверяем Вам. Вы - наш боевой друг. Мы уверены, что Вы прилагаете все усилия с целью построить сильную, развитую Армению, где будут защищены границы родины, и где будет жить наш народ благополучной, мирной жизнью. Это

- мечта членов Союза добровольцев <Еркрапа>. Мы поддерживаем все Ваши инициативы. Союз добровольцев <Еркрапа> активно участвовал и будет участвовать в общегосударственных выборах. Союз не может остаться безразличным к судьбе страны, государства, нации. Мы сами должны определить нашу судьбу, чтобы потом не жаловаться на других>, - сказал Манвел Григорян.

Отметим, однако, что <вера> Манвела Григоряна в Сержа Саргсяна была не всегда такой стойкой. Так, после теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года Манвел Григорян и члены <Еркрапа> обвиняли в случившемся тогдашние власти во главе с президентом Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, который в те годы возглавлял Министерство внутренних дел и нацбезопасности. Во время президентских выборов 2008 года Григорян поддерживал кандидата от оппозиции, первого президента Левона Тер-Петросяна. Затем радикально изменил свои взгляды, устремив свой взор в сторону властей и Саргсяна, тогда же он получил депутатский мандат.