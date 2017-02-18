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 Суббота, 18 Февраля 2017 13:32

Наира Бадалян

Серж Саргсян призвал Союз добровольцев "Еркрапа" "держать порох сухим, поскольку борьба все еще продолжается"

Серж Саргсян призвал Союз добровольцев "Еркрапа" "держать порох сухим, поскольку борьба все еще продолжается"

АрмИнфо. Все провокации азербайджанской стороны получат достойный ответ. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 18 февраля, выступая на 11-ом съезде Союза добровольцев <Еркрапа>. 

Президент отметил, что сегодня в Азербайджане есть иллюзии, что в связи с предстоящими парламентскими выборами, Армения будет занята и, следовательно, станет  уязвимой, и, возможно, Баку попытается прибегнуть к новым провокациям.  "Любитель дорогих PR акций - официальный Баку - недавно назвал карабахский вопрос внутренней проблемой Азербайджана. К сожалению, именно это мышление привело к обострению и войне, принеся мучения, в первую очередь, народу Азербайджана", - подчеркнул Саргсян. При этом, он еще раз напомнил, что будущее Карабаха будет таким, как решит ее народ. "А мы как скала стоим за спиной наших сестер и братьев из Арцаха. Все возможные провокации получат достойный ответный удар. Мы исходим из реального баланса сил>, - отметил президент Армении.  Вместе с тем, президент предложил Союзу добровольцев <Еркрапа> продолжать <держать порох сухим, поскольку борьба все еще продолжается>.

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