Суббота, 18 Февраля 2017 13:32

АрмИнфо. Все провокации азербайджанской стороны получат достойный ответ. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 18 февраля, выступая на 11-ом съезде Союза добровольцев <Еркрапа>.

Президент отметил, что сегодня в Азербайджане есть иллюзии, что в связи с предстоящими парламентскими выборами, Армения будет занята и, следовательно, станет уязвимой, и, возможно, Баку попытается прибегнуть к новым провокациям. "Любитель дорогих PR акций - официальный Баку - недавно назвал карабахский вопрос внутренней проблемой Азербайджана. К сожалению, именно это мышление привело к обострению и войне, принеся мучения, в первую очередь, народу Азербайджана", - подчеркнул Саргсян. При этом, он еще раз напомнил, что будущее Карабаха будет таким, как решит ее народ. "А мы как скала стоим за спиной наших сестер и братьев из Арцаха. Все возможные провокации получат достойный ответный удар. Мы исходим из реального баланса сил>, - отметил президент Армении. Вместе с тем, президент предложил Союзу добровольцев <Еркрапа> продолжать <держать порох сухим, поскольку борьба все еще продолжается>.