Суббота, 18 Февраля 2017 12:54

АрмИнфо.Именные купонные облигации второго выпуска Армбизнесбанка в объеме 100 млн драмов 17 февраля допущены к торгам на свободном рынке (Cbond) биржи NasdaqOMX Armenia. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, эти облигации с момента листинга также допущены к к заключению адресных торговых и репо-сделок. Котироваться они будут под биржевым кодом ARBBB2.

В рамках этой эмиссии (идентификационный код - ISIN - AMARBBB21ER6) Армбизнесбанк выпустил 10000 именных купонных облигаций, номинальной стоимостью в 10 тыс. драмов, доходностью по купону в 14%, со сроком обращения в 2 года. Выплаты по купону будут осуществляться раз в квартал.

Напомним, что 10 февраля с.г. листинг прошел первый выпуск долларовых облигаций Армбизнесбанка в объеме $1 млн. Облигации этого выпуска числятся во вторичном биржевом списке (Bbond). С момента листинга облигации Армбизнесбанка допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок. Котируются они под биржевым кодом ARBBB1. В рамках этой эмиссии (идентификационный код - ISIN - AMARBBB21ER6) Армбизнесбанк выпустил 10 000 именных купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, сроком обращения в 2 года, доходностью по купону 8,5%. Выплаты по купону будут осуществляться раз в квартал.

Отметим, что в общей сложности, на 17 февраля 2017 года на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется 25 выпусков корпоративных облигаций 9 эмитентов, из которых 16 осуществлены 6-ю банками-эмитентами, причем 14 из них - это долларовые выпуски: Араратбанк - 6 выпусков (5 - долларовые), Америабанк - 3 выпуска (2 - долларовые), Армсвисбанк - 3 выпуска (все долларовые), Армбизнесбанк - 2 выпуска (1 - долларовый), Банк Анелик и Юнибанк - по 1-му выпуску - долларовому.