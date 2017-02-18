Суббота, 18 Февраля 2017 12:52

АрмИнфо.Арестованный член группы <Сасна црер> Араик Хандоян (Одинокий Волк) объявил голодовку в знак поддержки Артуру Саркисяну, который вот уже несколько дней находится в голодовке.

Отметим, что Артур Саркисян, который во время захвата полка Патрульной службы Полиции группой <Сасна црер> доставил еду членам группы, прорвавшись через полицейский кордон на своей машине, вновь арестован, в знак протеста он объявил голодовку. Саркисян был арестован после освобождения Полка ППС по обвинению в содействии действиям группы <Сасна црер>, однако впоследствии был освобожден под подписку о невыезде по состоянию здоровья. На днях же он вновь был арестован по обвинению в нарушении меры пресечения.

Араик Хандоян арестован по обвинению в незаконном хранении и использовании оружия, захвате зданий и транспортных средств.